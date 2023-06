We hebben de afgelopen dagen veel te horen gekregen over Starfield, de aankomende game van Bethesda Game Studios en tevens een compleet nieuw IP. Nu staat de ontwikkelaar niet bekend om hun verfijnde aflevering van games, want hun games hebben vaak nog bij de launch te maken met een aantal bugs en glitches.

Nu heeft Matt Booty, hoofd bij Microsoft Game Studios, tijdens de podcast van Giant Bomb laten weten dat Starfield – zelfs al zou de game vandaag gelanceerd worden – minder bugs heeft dan elke andere game van Bethesda. De topman zegt dat hij nauw samenwerkt met het team van Todd Howard en dat hij met regelmaat het nummer met bugs naar beneden ziet gaan.

Spencer beaamt dat en zegt dat het team bij Bethesda meer volwassen is geworden sinds de lanceringen van onder meer Fallout en The Elder Scrolls, en dat de teams van Matt druk bezig zijn met het doorlopen en testen van de game.

“I think Matt said we have every QA person in our entire company playing Starfield right now, looking at bug counts, looking at the quality of where we are. The nice thing about what we showed today from my perspective is: that was the game. We’ve been playing the game for quite a while and that’s the game.”