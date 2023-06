Tijdens de Xbox Games Showcase van afgelopen weekend werd de releasedatum van Forza Motorsport aangekondigd. We kregen een korte trailer te zien, maar het ontbrak aan echt grote updates. Hiervoor heeft Microsoft de Xbox Games Extended Showcase gebruikt.

Het resultaat is een video van bijna 12 minuten, waarin de ontwikkelaar op verschillende aspecten van de carrière modus ingaat. Zo komen we meer te weten over de Builders Cup, de vrije training, het Car Mastery systeem en nog veel meer.

De video is absoluut interessant en vanzelfsprekend krijg je een hoop gameplay te zien. Check het hieronder. Forza Motorsport is vanaf 10 oktober verkrijgbaar voor de Xbox Series X|S en pc.