Het is mogelijk om Marvel’s Spider-Man 2 nu in pre-order te plaatsen. Dit kan via PlayStation Direct alwaar je de keuze krijgt uit verschillende edities. Via de PlayStation Store kan je de Digital Deluxe Edition in pre-order plaatsen en die komt met 10 unieke pakken. Hiervan zijn er 5 voor Peter en 5 voor Miles.

Met dat soort extra’s wil het voorkomen dat je gewoon eerder toegang tot de content krijgt dan de rest, maar dat is met dit specifieke geval niet zo. Insomniac Games heeft via Twitter aangegeven dat deze pakken exclusief voor deze editie zijn. Het is dus niet mogelijk de pakken in-game vrij te spelen.

“No. They’re exclusive to the Digital Deluxe Edition.”

Handig om te weten is dus dat als je deze pakken heel graag wilt hebben, je genoodzaakt bent de Digital Deluxe Edition aan te schaffen.