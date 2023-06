CD Projekt RED heeft Cyberpunk 2077 uiteindelijk behoorlijk op de rit gekregen en ze zijn zeker nog niet klaar. Zo staat de Phantom Liberty uitbreiding natuurlijk op het programma en zodra die uitkomt, verschijnt er ook een grote update voor de titel die veel systemen zal veranderen, verbeteren en uitbreiden.

Met die totale release later dit jaar, zal Cyberpunk 2077 in z’n geheel de game zijn die het eigenlijk had moeten zijn. Nadien zal de ontwikkelaar de titel ook laten voor wat het is, al wordt er al gesproken over een vervolg. Sterker nog, de regisseur is al bekend, dit zal Gabe Amantangelo zijn.

Hij is één van de mensen achter de vele verbeteringen die al zijn uitgerold en nog gaan komen. Ook regisseert hij de Phantom Liberty uitbreiding. In gesprek met Jason Schreier van Bloomberg heeft hij aangegeven dat hij ook aan het roer zal staan van het vervolg: Project Orion.

Voor de ontwikkeling zal CD Projekt RED van hun eigen REDengine overstappen naar de Unreal Engine. Wanneer de game moet verschijnen is niet bekend, maar de ontwikkelaar kennende gaat het nog jaren duren. Eerst de focus op Phantom Liberty, die vanaf 26 september verkrijgbaar is voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.