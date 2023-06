De meeste superhelden hechten best veel waarde aan esthetiek. Hun games bevatten vaak meerdere kostuums, zodat de spelers piekfijn uitgedost de in-game wereld van het kwaad kunnen zuiveren. Zo ook Spider-Man van Insomniac, dat onder andere de bovenstaande outfits aanbood, zodat gamers zekers niet zouden uitgekeken raken op de beroemde protagonist.

Spider-Man 2 zal op dit vlak – zoals het een goed vervolg betaamt – nog een paar stappen verder gaan. Creative director Brian Intihar liet in een recent interview op de officiële Marvelwebsite namelijk optekenen dat de meeste kostuums in de game kleurvarianten zullen bevatten. Zo heb je onder andere in Photo Mode meer mogelijkheden om uniek uit de hoek te komen.

“That’s for the majority of our suits, we have these colour variants now, which is new to customization. So you actually get to unlock a suit, but then you also get the variants that we offer. So it’s definitely to make sure we go into things like Photo Mode and stuff like that. People are going to really have a lot of uniqueness too when they post stuff online.”