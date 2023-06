Het is altijd fijn als er de mogelijkheid is om een demo van een game te spelen voordat je tot aankoop overgaat. Helaas zal dat niet mogelijk zijn met Marvel’s Spider-Man 2, die gepland staat voor 20 oktober later dit jaar.

Insomniac Games ontving via Twitter een vraag over de mogelijke beschikbaarheid van een demo voor hun nieuwste Spider-Man-game. De ontwikkelaar gaf hier een resoluut antwoord op:

No plans for a demo!

Het lijkt erop dat Insomniac zich puur wil concentreren op de ontwikkeling van de game zelf en geen tijd wil verspillen aan het maken van een demo, net zoals dat de vorige games ook geen demo kregen.

Er bestaat echter nog wel een mogelijkheid dat er een trial-versie beschikbaar zal komen voor PlayStation 5-bezitters met een abonnement op PlayStation Plus Premium. Mocht dit aangekondigd worden, dan lees je het hier.