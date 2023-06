Enkele maanden geleden kregen we het trieste nieuws te horen dat de bekende acteur Lance Reddick overleden is. De man was bekend van series zoals The Wire en Fringe, maar ook videogames zoals Destiny en de Horizon franchise. De ontwikkelaar van die laatste game heeft nu een eerbetoon aan de acteur aan Horizon: Forbidden West toegevoegd.

Op Twitter laat ontwikkelaar Guerrilla Games weten dat ze een memorial in het spel hebben gestoken waarop de naam van de acteur te lezen staat. Je kan deze plaats bezoeken in de Burning Shores, op de plaats waar Aloy Seyka voor het eerst ontmoet.