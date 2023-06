Bethesda is maar al te trots dat Starfield zo gigantisch groot is en dat er meer dan 1.000 planeten te vinden zijn. Director Todd Howard heeft nu een indicatie gegeven van wat we qua leven mogen verwachten op de vele locaties die we zullen kunnen bezoeken.

Howard heeft bij Kinda Funny Games namelijk verschillende vragen beantwoord over Starfield. Natuurlijk kwam ook de vraag voorbij over wat we kunnen verwachten van de vele planeten die we straks kunnen bezoeken. Volgens de director zal ongeveer 90% van de planeten geen leven bevatten.

“For us, we view it as giving you [that choice]. When you look at a system, here’s the menu of things you could do. And like science – and we’re pushing it – about 10 percent of those planets have life on them. We’re pushing it to the edge of, ‘what do people think what planets are in that goldilocks zone versus planets that have resources?’”

Pakweg 100 planeten bevatten dus wel leven, wat op zich ook een behoorlijk fors aantal is. Daarnaast, dit betekent niet dat er op de meeste planeten helemaal niets te vinden zal zijn. Zo kan je mogelijk wat resources vergaren of er is een item verstopt. Het wordt allemaal gegenereerd, waardoor het echt als een ontdekkingstocht aanvoelt.

“Again, we will generate certain things for you to find on [the barren planets], but if you look at a planet, you see the resources, [and] it has things you want, there is… I love the Buzz Aldrin quote, ‘the magnificent desolation. I think there’s a certain beauty to landing on those and feeling, ‘I’m one of the only people or the only person to ever visit this planet.”

Het vragenuurtje van Todd Howard is best interessant en kan je hieronder bekijken.