Starfield is in ontwikkeling voor de Xbox Series X|S en pc. Gezien Bethesda onder Microsoft valt tegenwoordig, is de softwaregigant eigenaar van het IP. Het is dus geen verrassing dat de titel exclusief is voor de consoles van Microsoft, al is het natuurlijk wel mogelijk de game ook naar de PlayStation 5 te brengen.

De kans daarop is zo goed als nihil, maar tijdens de zaak tegen de FTC in het kader van de Activision Blizzard overname kwam ook Pete Hines van Bethesda even aan het woord. Hem werd gevraagd of Starfield dit jaar zou uitkomen als de game niet exclusief voor de Xbox en pc zou zijn.

Hierop gaf Hines (via Derek Strickland) aan dat dit waarschijnlijk niet het geval zou zijn. Als de game ook naar de PlayStation 5 zou komen was de titel in ieder geval niet over 9 weken al uitgekomen. De focus op minder platformen is gunstig voor het team geweest voor onder andere het testen, daarnaast ook omdat meer platformen meer tijd en geld kost.