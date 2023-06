Sonic Origins was een collectie van vier Sonic the Hedgehog-titels, maar nu heeft SEGA een nog uitgebreidere collectie op de markt gebracht. Sonic Origins Plus bevat in totaal 16 verschillende titels. De vier games van de originele Sonic Origins zijn weer van de partij, maar dan met 12 extra titels om je tanden in te zetten – een overzicht hier.

Sonic Origins Plus kan je nu aanschaffen voor € 39,99. De eigenaars van Sonic Origins zullen blij zijn om te horen dat ze de game niet opnieuw hoeven aan te schaffen om de nieuw toegevoegde games te kunnen spelen, aangezien zij een Plus Expansion Pack kunnen aanschaffen voor € 10,99.

Sonic Origins Plus is nu beschikbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Ben jij er nog niet over uit of dit iets voor jou is, bekijk dan de onderstaande launch trailer.