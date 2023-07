De releasedatum van Alan Wake 2 komt steeds dichterbij, dus de marketingmachine begint ook langzaam op stoom te komen. Op het officiële YouTube-kanaal van Remedy Entertainment is nu de tweede aflevering van de ‘Behind the Scenes’-serie online gezet. De eerste aflevering draaide volledig om de introductie van FBI-agente Saga Anderson en nu wordt er ingegaan op hoe het langverwachte vervolg tot stand is gekomen.

Het is geen geheim dat Remedy Entertainment jarenlang heeft geprobeerd om een vervolg van de grond te krijgen, echter hadden uitgevers wonderbaarlijk genoeg geen interesse. Tenminste, dat was het geval, totdat Epic Games Publishing besloot Remedy’s droom werkelijkheid te maken. Het duurde vrij lang, maar het einde is eindelijk in zicht. Alan Wake 2 lanceert op 17 oktober op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.