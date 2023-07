Ontwikkelaar Slightly Mad Studios heeft ons in de afgelopen jaren een aantal Project CARS-games gebracht en na het derde deel was de ontwikkelaar aan deel vier begonnen. In november vorig jaar werd echter duidelijk dat Electronic Arts besloten had dat de franchise tot een stop kwam en dat er geen nieuwe delen meer gemaakt zouden worden.

Daarmee werd ook het vierde deel geannuleerd en de kans is klein dat Project CARS nog terugkomt, omdat EA al genoeg race franchises heeft die het beter doen in commercieel opzicht. Project CARS lijkt dus begraven te zijn, maar desalniettemin krijgen we nu toch een kleine indruk van wat de game had kunnen worden.

Op YouTube via kanaal Game Over Tapes is namelijk een nieuwe video verschenen die wat vroege concepten van de interface laat zien. Check het hieronder.