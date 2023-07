Het heeft enkele jaren mogen duren nadat Street Fighter V verscheen, maar het vervolg is inmiddels daar en wordt erg goed ontvangen door media en spelers. Ook wij waren in onze review laaiend enthousiast over wat Capcom neergezet heeft en dit is dan pas het begin. Eerder deze week werd de Fighter Pass beschikbaar gesteld die toegang geeft tot onder andere toekomstige personages en hierbij werd Rashid ook gelijk aangekondigd.

Dit is het eerste extra personage dat voor de fighter zal verschijnen en we kunnen hem nu middels een trailer bekijken om te zien wat zijn vechtstijl is. Hij gebruikt veel parkour elementen in zijn manier van vechten en een aantal moves herkennen fans van Street Fighter V ongetwijfeld wel. Hieronder kan je in de trailer zien hoe Rashid het tegen verschillende personages opneemt.