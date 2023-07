DICE en Electronic Arts hebben een nieuw in-game evenement voor Battlefield 2042 aangekondigd: The Arkangel Directive. Dit evenement zal van 11 tot en met 25 juli plaatsvinden en introduceert de 24 versus 24 Control modus.

In deze modus zullen twee facties het tegen elkaar opnemen in een hevig conflict en strijden voor controle over satellieten die over de map verdeeld staan. Het is belangrijk om tijdens die controle geheime informatie naar de Arkangel satelliet te uploaden, wat weer bonussen voor de combat oplevert.

Door in de twee weken deel te nemen aan dit evenement, zul je nieuwe content vrij kunnen spelen. Hieronder vallen nieuwe wapenskins, charms, player cards en meer. Om een indruk van het evenement te krijgen kun je hieronder de trailer bekijken.

Via het Battlefield blog deelt DICE meer inhoudelijke details over de Control modus. Voor meer context raden we je aan de website hier even te checken.