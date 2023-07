Wie Assassin’s Creed: Valhalla speelde, heeft Basim reeds leren kennen als de mentor van protagonist Eivor. Basim is echter een behoorlijk enigmatische figuur, die binnenkort een eigen game krijgt waarin zijn jonge jaren uitgebreid uit de doeken gedaan worden. In een nieuwe video gaat Ubisoft nu dieper in op hun nieuwe goudhaantje.

De video vertelt ons meer over Basims motivatie en de manier waarop hij zich door de spelwereld beweegt. Voor Assassin’s Creed: Mirage ontwikkelde Ubisoft een nieuw vechtsysteem. Belangrijkst wordt waarschijnlijk de manier waarop progressie niet langer in het keurslijf van een RPG gesnoerd zit, maar afhankelijk is van het plot.

Basims verhaal is vanaf 12 oktober toegankelijk op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en PC.