Atlus heeft nieuwe informatie (vertaald door Gematsu) bekendgemaakt over de aankomende Persona 5 spin-off Persona 5 Tactica. Het verhaal van de game trapt af met de Phantom Thieves, die worden gebrainwashed door een nieuw personage genaamd Marie. Joker en Morgana worden gelukkig nog op tijd gered. Het is jouw doel om de rest van de Phantom Thieves te redden.

Terwijl je hard aan het werk bent om je compagnons te redden, zul je ook te maken krijgen met Toshiro Kasukabe, gebaseerd op de gelijknamige Japanse politicus met geen herinnering aan hoe hij in de wereld van Persona 5 Tactica terecht is gekomen. Hij zal je in je gevecht ondersteunen met strategische tips. Bekijk de video hieronder om de Phantom Thieves en nieuwe personages in actie te zien.

Persona 5 Tactica komt op 17 november uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc. Het spel zal ook beschikbaar zijn via Xbox Game Pass.