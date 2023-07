Met de komst van EA Sports FC 24 later dit jaar kunnen we weer in de jaarlijkse footie van EA duiken en voor de Nederlandse liefhebbers is het natuurlijk belangrijk dat de Eredivisie present is. Wat dat betreft hoeven spelers van de game zich de komende jaren niet druk te maken.

EA heeft aangekondigd dat ze hun partnerschap met de Eredivisie voor meerdere jaren hebben verlengd. Dit betekent dat de competitie de komende jaren deel uitmaakt van het aanbod in EA Sports FC en dat natuurlijk inclusief alle clubs en spelers, die hun evenbeeld beschikbaar stellen voor de titel.

EA’s David Jackson zegt het volgende over de verlengde samenwerking:

“De Eredivisie neemt een speciale plaats in binnen de voetbalwereld. Met ongelofelijk veel talent en iconische clubs die over de hele wereld bekend zijn, is de competitie toonaangevend in de ontwikkeling van topspelers en -coaches. Dit vernieuwde partnership benadrukt onze toewijding om continu de meest authentieke interactieve voetbalervaring ter wereld aan te bieden. We zijn verheugd om onze samenwerking met de Eredivisie, een competitie die al zoveel jaren deel uitmaakt van de EA SPORTS-familie, te verlengen.”

En Marc Rondagh van de Eredivisie:

“De Eredivisie is trots om de samenwerking met EA SPORTS te verlengen en onderdeel te worden van het nieuwe EA SPORTS FC-ecosysteem, een bevestiging dat de Eredivisie tot één van de topcompetities in de wereld behoort. De voetbalgames van EA SPORTS worden al jaren gezien als de nummer één voetbalgame onder Nederlandse gamers en deze uitbreiding geeft de Eredivisie de mogelijkheid om jonge fans nog meer te betrekken bij het voetbal en hun favoriete eredivisieclub. Het bovenstaande komt eveneens samen in de KPN eDivisie: de Nederlandse EA SPORTS FC-competitie waarin professionele spelers, de eredivisieclubs, eredivisiespelers en EA SPORTS FC samenkomen”.

Morgenavond om 18:30 uur staat er een livestream gepland, bedoeld voor de onthulling van EA Sports FC 24.