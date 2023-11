Eind september verscheen EA Sports FC 24 en al na een week bleek dat de naamsverandering weinig impact heeft op het aantal spelers. In de eerste week wisten maar liefst 11,3 miljoen mensen hun weg naar de voetbalgame te vinden en dat aantal is nadien verder toegenomen.

Electronic Arts heeft bekendgemaakt dat de game over de tijdspanne van 4 weken maar liefst meer dan 14,5 miljoen actieve accounts heeft gezien. Dus een groter aantal dan dat heeft de game minstens één keer gespeeld en dat is meer dan prima.

De CEO van EA, Andrew Wilson, stelt dat het bedrijf het is gelukt om één van de grootste franchises succesvol te transformeren naar een nieuw platform dat nu als EA Sports FC door het leven zal gaan. Benieuwd of de game de moeite waard is? Check dan onze review.