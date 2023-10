Call of Duty plots een andere naam geven zou best wel raar zijn en mogelijk ook veel impact hebben op de verkopen en idem dito voor Battlefield. In bepaalde mate zou je dat ook verwachten bij de zeer langlopende FIFA franchise, die is omgedoopt naar EA Sports FC en dit jaar voor het eerst onder die benaming met de toevoeging van ’24’ is uitgekomen.

Uit de eerste informatie, gedeeld door GamesIndustry.biz, blijkt dat de naamsverandering weinig verschil maakt als het op de spelersaantallen aankomt. EA zou aan hen bekendgemaakt hebben dat EA Sports FC 24 in de eerste week 11.3 miljoen spelers heeft aangetrokken. Hoe zich dat verhoudt tot de verkoopaantallen is wat onduidelijk.

Desalniettemin is het een indrukwekkend aantal waaruit wel blijkt dat de franchise weinig te lijden heeft onder de switch van FIFA naar EA Sports FC. Daarbij stelt EA ook dat het aantal nieuwe spelers met 20% is gestegen. Hoe dat precies te definiëren valt is echter niet duidelijk.

Verwacht later deze week onze review van EA Sports FC 24.