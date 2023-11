EA Sports FC 24 krijgt volgend jaar een grote, gratis uitbreiding in de vorm van UEFA Euro 2024. Net zoals met het WK zal EA Sports dus nu het EK gaan toevoegen. Deze update zal in de zomer van 2024 beschikbaar worden gesteld voor alle versies van de game, maar een specifieke releasedatum hebben we nog niet.

In welke vorm het toernooi precies aan de game toegevoegd zal worden is nog afwachten, maar naar verwachting volgt EA Sports een vergelijkbare aanpak als destijds met het WK. Naarmate de release dichterbij komt zullen we meer te horen krijgen.

Spelers die EA Sports FC 24 voor 16 januari spelen, zullen vanaf 18 december één van de zes UEFA Euro 2024 Ultimate Team Player items ontvangen, dit zijn de volgende: