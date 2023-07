De komende dagen loont het om een scherp oog te houden op gepantserde voertuigen die door Los Santos rondrijden, want als het lukt om deze te overvallen en te beroven levert je dat dubbele GTA$ en RP op. Hetzelfde geldt voor Running Back en als je deelneemt aan Tiny Races, die weer terugkeren, krijg je zelfs drie keer zoveel GTA$ en RP.

De update voor GTA Online is deze week niet al te uitgebreid of bijzonder, maar boeiend genoeg om weer even een bezoekje te brengen aan Los Santos. Vanzelfsprekend zijn er ook weer de nodige aanbiedingen betreffende wapens en voertuigen. We hebben zoals altijd alle details hieronder op een rijtje gezet:

Voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S:

Premium Test Ride: De Grotti Turismo Classic

De HSW Time Trial van deze week vindt plaats tussen Ron Alternates en Elysian Island

Deze week bij Simeon’s Premium Deluxe Motorsport Showroom: De Dinka Akuma, Shitzu Hakuchou, Vapid Riata, Western Cliffhanger en Överflöd Imorgon

Uitgestald in de Luxury Autos Showroom: De Cheval Taipan en Ocelot Swinger

Lucky Wheel-hoofdprijs: De Annis Savestra

LS Car Meet Test Rides: De Übermacht Revolter, Coil Brawler en de Invetero Coquette Blackfin

Te winnen in de LS Car Meet: Win twee dagen op rij de Pursuit Race Series om de Dewbauchee Seven-70 te verdienen



Mocht je GTA+-abonnee zijn, dan heb je vanzelfsprekend een aantal voordelen waar je gebruik van kunt maken. De perks die je momenteel bij je abonnement krijgt zijn als volgt:

Gratis Maibatsu MonstroCiti (offroad) en Chepalle Motorsport-livery

Cream Pearl en Blue-Green Flip Chameleon Wheel Paints

1,5x GTA$ en RP voor Project Overthrow Missions

40% korting op het Mammoth Thruster-dok, Front Machine Guns en Missiles Upgrades voor de Avenger

Dan wat betreft de kortingen, de onderstaande voertuigen zijn momenteel in de aanbieding. Verder kun je de Avenger Stealth Module en Lock-On Jammer nu met 30% korting aanschaffen en bij de Gun Van is de Stun Gun in de aanbieding, hierop krijg je nu 30% korting.