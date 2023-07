Horizon: Forbidden West is inmiddels al geruime tijd verkrijgbaar en het was de eerste game die Guerrilla Games op twee PlayStation-platforms tegelijkertijd moest uitbrengen. Eén van de uitdagingen hierbij is dat een studio flink gelimiteerd kan worden door de kracht en snelheid van het oudere platform, in dit geval de PlayStation 4.

Daardoor heeft de Amsterdamse studio een flinke tijd met de handen in het haar gezeten, omdat ze een belangrijke feature – het vliegen met de machines – niet aan de praat kregen op de PlayStation 4. GamesIndustry.biz was aanwezig op de Develop:Brighton conferentie, waar studio director Jan-Bart van Beek heeft gezegd dat ze pas op het laatste moment zeker wisten dat ze de feature niet uit de game hoefden te snijden, wat een hoop consequenties had kunnen hebben voor het verloop van de game.

Ook Angie Smets – nu head of development strategy bij PlayStation Studios – was aanwezig en voegde toe dat het zich initieel had gericht op de PlayStation 5, waarna ze alle zeilen moesten bijzetten om de boel terug te schalen en werkend te krijgen op het oudere broertje, de PlayStation 4.

“It was almost up until the last moment that we didn’t know whether we could support the flying on PlayStation 4. We were like, ‘Do we need to cut the whole feature of the game? That’s going to make such a mess’.”