Games brengen al sinds jaar en dag een extra immersie over door middel van vibrerende elementen in controllers. Dit tilde Sony met de DualSense naar een hoger niveau door haptische feedback én adaptieve triggers te integreren, maar dat gaat voor Ubisoft nog niet ver genoeg.

In het kader van Assassin’s Creed: Mirage heeft de uitgever een samenwerking met OWO aangekondigd voor het maken van een soort T-shirt met haptische feedback. Het ontwerp van dit ‘pak shirt’ is in lijn met het outfit van Basim, de protagonist van de game.

Ubisoft en OWO werken nauw samen om het gevoel van Basim in de game over te brengen naar het shirt dat de speler aan heeft. Dit betekent dat je het parkouren meer zal voelen net zoals dat gevechten impact zullen hebben. Ook belooft OWO ‘exclusieve sensaties’, al is niet duidelijk wat ze daar precies mee bedoelen.

Het is niet bekend of het shirt gelijktijdig met de game zal verschijnen. Wel is aangekondigd dat het shirt zal werken met alle versies van Assassin’s Creed: Mirage. De game is vanaf 12 oktober verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.