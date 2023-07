Naraka: Bladepoint is nu uit voor de PlayStation 5 en om dit te vieren is de game voorzien van een launch trailer. De video toont welke soort actie je van de game mag verwachten en dat het er soms heftig aan toe zal gaan. Hier kon je al lezen dat de game nu ook free-to-play geworden is en dat dus iedereen met een beetje interesse de game gratis kan uitproberen.

De game zelf is een mêlee-gerichte Battle Royale game waarbij als laatste overblijven je hoofddoel is. Deze release op de PlayStation 5 zorgt ervoor dat de game nu beschikbaar is voor alle moderne systemen. Je kunt de game dus ook spelen op de de Xbox Series X|S en pc. Vergeet hieronder zeker niet de trailer te bekijken, mocht je interesse hebben in de game.