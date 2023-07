Nog enkele maanden en gamers kunnen als de sluipmoordenaar Basim het Bagdad uit de middeleeuwen gaan onveilig maken. Mirage, het nieuwste deel in de populaire Assassin’s Creed franchise, verschijnt namelijk op 12 oktober en belooft een welkome terugkeer naar de roots van de reeks. Het ziet er trouwens naar uit dat gamers op die releasedatum voor de verandering nog eens een volledige game zullen kunnen aanschaffen.

Tijdens een AMA op Reddit lieten Stephane Boudon, Sarah Beaulieu en Jean-Luc Sala – alledrie ontwikkelaars werkzaam bij Ubisoft – namelijk optekenen dat er momenteel geen plannen zijn om DLC voor Assassin’s Creed: Mirage te maken. Het verhaal van Mirage zal met andere woorden compleet zijn.

“For now, Mirage has no plan for DLC or extensive post-launch.”