In oktober kunnen racefans aan de slag met het achtste deel in de Forza Motorsport-franchise – simpelweg Forza Motorsport – en dit deel belooft wederom een hoop nieuwe zaken toe te voegen én te verbeteren ten opzichte van diens voorganger.

Wat er allemaal is aangepakt, legt creative director Chris Esaki uit in de onderstaande video, waarin men een directe vergelijking maakt met Forza Motorsport 7. Zo zien we onder meer verbeteringen in de AI en de physics van het bandensysteem. Natuurlijk zien en horen we tevens de verschillen op audiovisueel gebied. Zeker in die laatste categorie zijn de toevoegingen absoluut niet summier.

Forza Motorsport is vanaf 10 oktober verkrijgbaar voor pc en Xbox Series X|S. Tevens zal de game vanaf dag één beschikbaar worden gesteld op Game Pass.