Met Sonic Superstars keert SEGA met de blauwe snelheidsduivel terug naar het 2.5D platformer genre en het is duidelijk dat de personages weer druk bezig zijn om de plannen van Dr. Eggman te verhinderen. Dit keer speelt het avontuur zich af op de nieuwe Northstar Islands en ook de Gems zijn voorzien van nieuwe krachten. Dat blijkt wel uit de openingsvideo van Sonic Superstars.

In deze video zien we bekende figuren als Sonic, Tails, Amy en Knuckles het opnemen tegen Dr. Eggman en zijn handlangers. Sonic is gewapend met een Blue Gem, wat ervoor lijkt te zorgen dat hij kopieën van zichzelf kan maken. De animatie in de openingsvideo geeft in ieder geval een nostalgische look en brengt je direct terug naar de retro games, waar veel oudere gamers mee zijn opgegroeid.

Volgens een lek verschijnt Sonic Superstars op 17 oktober, maar die datum is op het moment van schrijven nog niet bevestigd.