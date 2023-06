Tijdens Summer Game Fest kondigde SEGA een gloednieuwe Sonic-game aan. Het bedrijf liet weten dat het spel vanaf de herfst dit jaar in de schappen zal liggen, maar wist nog niet te vertellen op welke datum dit precies is. Gelukkig weten we dit nu mogelijk wel dankzij Twitter-gebruiker Wario64, die de datum opmerkte bij diverse retailers.

Volgens de productpagina’s van Sonic Superstars zal het spel worden uitgebracht op 17 oktober. Mocht de datum juist zijn dan zal Sonic het moeten opnemen tegen een aantal andere grote releases zoals Assassin’s Creed: Mirage, Alan Wake 2, Marvel’s Spiderman 2 en Super Mario Bros. Wonder.

Naast de mogelijk gelekte releasedatum is er ook officieel nieuws voor Sonic Superstars, afkomstig van SEGA. Het bedrijf heeft namelijk aangekondigd dat er LEGO skins beschikbaar zullen zijn in het spel. De eerste trailer toonde skins voor zowel Sonic als Eggman, waarvan de skin voor de laatstgenoemde een pre-order bonus zal zijn. Het is nog onbekend of andere personages ook LEGO skins zullen krijgen.

Sonic Superstars is nu in ontwikkeling voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Je kunt de Sonic Superstars LEGO trailer hieronder bekijken.