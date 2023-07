Volgende week zal Remnant II in de winkels liggen en om de game nog even onder de aandacht te brengen, is er een nieuwe video beschikbaar gesteld. Deze laat zien wat je van het spel kunt verwachten. De video kun je onderaan dit bericht bekijken.

Remnant II is een Soulslike, maar in deze titel wordt er meer gebruik gemaakt van vuurwapens in plaats van mêlee-wapens. Remnant: From The Ashes bewees dat deze variatie op het genre zorgt voor aangename gameplay, en het is de bedoeling dat het vervolg dit zal overtreffen.