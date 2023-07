Capcom is haast niet te stoppen wanneer het aankomt op succesverhalen. De Resident Evil serie weet steevast fantastische resultaten neer te zetten, Monster Hunter is groter dan ooit en met Street Fighter 6 heeft Capcom de lat ontzettend hoog gelegd voor de concurrentie. De remake van Resident Evil 4 blijkt daarbij ook weer een gigantisch succes.

In april maakte Capcom bekend dat de game al zo’n 4 miljoen exemplaren had verkocht en nu in juli is de 5 miljoen bereikt. Wederom een erg knappe prestatie van de Japanse uitgever. De hot-streak lijkt haast geen einde te kennen. Binnenkort mogen jullie onze review van Exoprimal verwachten, die de streak wellicht voortzet of toch even voor een dipje zorgt.