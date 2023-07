Blizzard staat erom bekend dat het zijn eigen client heeft genaamd BattleNet. Alle games die door het bedrijf worden uitgebracht, verschijnen hierop en kunnen alleen via deze launcher gespeeld worden op pc. Blizzard heeft andere plannen voor Overwatch nu ook de Overwatch World League Cup min of meer geschrapt wordt. Daar blijft het niet bij, want Overwatch 2 komt nu ook naar Steam.

In een uitgebreide blogpost vertelde Blizzard dat een selectie van hun bibliotheek naar Steam komt en de eerste titel is dus Overwatch 2. Waar de focus eerst lag om een specifieke community te creëren op Battle.net, ziet het bedrijf nu in dat games op alle platformen beschikbaar zouden moeten zijn. Hieronder kan je het in de exacte woorden teruglezen.

“But as we’ve evolved, the industry has evolved too–gaming is no longer just for specific communities as it was when Battle.net launched over two decades ago, gaming is for everyone–and though we remain committed to continually investing in and supporting Battle.net, we want to break down the barriers to make it easier for players everywhere to find and enjoy our games.”