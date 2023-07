Hier kon je al lezen dat op 10 augustus Overwatch 2 naar Steam komt, maar dat is niet alles. Tegelijkertijd gaat Overwatch 2: Invasion van start met enkele nieuwigheden. Zo krijg je toegang tot een nieuw Support-personage, maar ook een nieuwe modus, Flashpoint genaamd, zal zijn entree maken.

Bij deze nieuwe modus horen ook drie nieuwe maps. Een eerste map werd eerder al aangekondigd met New Junk City, maar nu is het de beurt aan Suravasa. De map situeert zich in India en zo als je in het twitterbericht van de game kan zien, is de map netjes aangekleed. Neem dus zeker al eens een kijkje.