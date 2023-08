De eerste story missies van Overwatch 2 zijn eindelijk beschikbaar met de komst van de Invasion update. Spelers kunnen, mits ze eerst € 15,- aftikken, het opnemen tegen de Null Sector in de nieuwe missies. Dat is echter niet het enige dat nieuw is in Overwatch 2, de update heeft namelijk ook een gloednieuwe hero geïntroduceerd genaamd Illari.

Om Illari te introduceren aan spelers van Overwatch 2 heeft Activision Blizzard nu een video uitgebracht, zoals we die wel vaker hebben gezien voor nieuwe Overwatch personages. Zo zien we waar Illari vandaan komt en waarom ze precies bepaalde krachten bezit.

Overwatch 2 is nu beschikbaar voor de Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, Switch en pc.