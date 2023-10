Ondanks de afnemende populariteit, blijft Blizzard Overwatch 2 wel ondersteunen met nieuwe content. Zo zal deze maand een nieuw seizoen, het zevende al inmiddels, van start gaan en dit onder de naam ‘Rise of Darkness’. Veel officiële info is hierover nog niet gegeven, maar in zulke gevallen zijn er altijd wel geruchten om beroep op te doen.

Het centrale thema in de nieuwe Premium Battle Pass zou spoken en geesten zijn, wat logisch klinkt gezien het de maand oktober is. De nieuwe Mythic Skin zou voor Hanzo zijn én er staat een cross-over evenement met Diablo IV op de planning.

De officiële launch trailer gaat op 4 oktober in première via de onderstaande link.