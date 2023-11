Vanop Blizzcon 2023 heeft Blizzard wat details uit de doeken gedaan over wat we precies kunnen verwachten van hun hero-shooter Overwatch 2 in 2024. Tegelijk werd ook Mauga voorgesteld, de nieuwste hero die op 5 december aan de game zal worden toegevoegd. Mauga is een tank-hero die twee gigantische geweren met zich meedraagt (die hij Cha-Cha en Gunny heeft genoemd). Ideaal dus als je pure chaos wilt zaaien binnen het vijandige team!

Er zitten nog heel wat veranderingen en toevoegingen voor het komende jaar in de pijpleiding: zo staan er twee nieuwe heroes op de planning (Venture en Space Ranger), een nieuwe map (Hanaoka, een herwerking van de map Hanamura) en een nieuwe modus genaamd Clash. In deze laatstgenoemde zal je met je team punten op de map moeten overnemen om zo de vijand terug te duwen. Let op: als de vijand een punt overneemt, dan wordt jouw team teruggeduwd en moet je in de tegenaanval gaan.

Bekijk hieronder een X-post die werd gedeeld met wat info én zie Mauga in actie in zijn eigen trailer.

The future for #Overwatch2 is BRIGHT ✨

⚔️ New Game Mode CLASH

🌸 New Map Hanaoka

💥 New Damage Hero

🩹 New Support Hero

Dive into these reveals and more of what’s to come in 2024 TOMORROW at 1:30pm PT during the What’s Next Panel! pic.twitter.com/OWiUyo8Xpe

— Overwatch (@PlayOverwatch) November 3, 2023