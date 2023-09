Het was de bedoeling dat er in Overwatch 2 vandaag een nieuwe modus beschikbaar zou komen, namelijk: Hero Mastery. Deze modus zou worden toegevoegd via een mid-season update, maar deze wordt iets later uitgerold.

Blizzard Entertainment heeft op zijn forum aangekondigd dat ze iets meer tijd nodig hebben dan gedacht om de update gereed te maken. Gelukkig hoeven Overwatch 2 spelers niet lang te wachten, want de update zal twee dagen later dan oorspronkelijk gepland beschikbaar worden gesteld, namelijk op 7 september 2023.

Op deze datum kun je dus aan de slag met de Hero Mastery-modus, waarin je een parcours vol obstakels en bots moet zien te voltooien in de kortst mogelijke tijd. Bovendien zal de update de balans van de personages verbeteren