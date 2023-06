Blizzard heeft het goed voor elkaar om de Overwatch community kwaad te krijgen. Niet zo lang geleden besloot Blizzard namelijk de PvE content van Overwatch 2 zo goed als te annuleren. Veel spelers waren daar behoorlijk geïrriteerd over en met een goede reden. De reden dat Overwatch 2 überhaupt bestaat, is vanwege de Hero modus die nu dus geschrapt is. Wel krijgen spelers nog story missies verspreid over seizoenen.

Helaas kunnen we hier niet kosteloos mee aan de slag. De story missies in seizoen 6 – het volgende seizoen – kosten namelijk 15 dollar. Om toegang te krijgen tot deze story missies, moet je de Overwatch 2: Invasion Bundle aanschaffen. Deze geeft je toegang, 1000 Overwatch Coins en een gloednieuwe Legendary skin voor Sojourn. Ook kan je ervoor kiezen om 40 dollar te betalen voor de Ultimate Invasion Bundle.

Deze bundel voorziet je in de onderstaande content:

The Null Sector Premium Battle Pass with 20 Battle Pass skips ($30 USD value)

An additional 1,000 Overwatch Coins, for a total of 2,000 Overwatch Coins ($20 USD value)

Two additional Legendary skins for Cassidy and Kiriko ($38 USD value).

Op social media zijn fans niet blij met de keuze om story missies verspreid uit te brengen en er geld voor te vragen. Wat de inhoud van de Story missies precies is, moet nog blijken. Het is nu afwachten totdat we gameplay zien of meer details krijgen.