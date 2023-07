Hier kon je al lezen dat de free-to-play actie RPG Wayfinder een early access release zou krijgen en die is nu dichterbij dan ooit. Airship Syndicate kondigde namelijk aan dat de game op 15 augustus in early access zal gaan voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc, om later ook voor de Xbox One en de Xbox Series X|S te verschijnen.

De studio kondigde ook een nieuw personage aan, genaamd Venomess. Om met haar aan de slag te kunnen tijdens deze early access, zal je wel de Founder’s Pack moeten aanschaffen van de free-to-play game. Mocht je de trailer van het nieuwe personage willen zien, kan je die hieronder terugvinden.