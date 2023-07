Eén van de grootste games die we dit najaar mogen verwachten is Mortal Kombat 1, het nieuwe deel in de bloederige fighting franchise. Het zal niemand verbazen dat ook dit deel een 18+- rating krijgt en daar zijn wederom enkele gegronde redenen voor.

Twisted Voxel heeft echter iets speciaals opgemerkt in de beschrijving van de leeftijdsclassificatie. Daar staat te lezen dat Mortal Kombat 1 een soort minigame zal hebben waarbij je een onthoofd hoofd moet vernietigen om progressie te boeken:

‘The player may encounter a mini-game in certain game modes, where a decapitated head may be presented to the player character to destroy, in order to progress.’

Hoe deze minigame in zijn werk zal gaan, is momenteel nog niet duidelijk… maar het klinkt best interessant. We zullen collectief schedels kunnen afbreken vanaf 14 september wanneer Mortal Kombat 1 uitkomt.