De reboot van Lords of the Fallen is al lange tijd in ontwikkeling en de getoonde beelden zijn tot nu toe erg hoopvol. De game ziet er prachtig uit en er is veel aandacht gegaan naar de grafische pracht en setting van de wereld. Het is nu enige tijd geleden dat Lords of the Fallen zich heeft laten zien, maar ontwikkelaar Hexworks doorbreekt die stilte nu.

Er is namelijk een nieuwe video verschenen waarin we maar liefst 18 minuten aan gameplay te zien krijgen. De beelden worden met enige regelmaat voorzien van commentaar door één van de ontwikkelaars en er is genoeg te zien. Zo zien we het begin van een boss fight plaatsvinden en ook mogen we verschillende gebieden, vijanden, personages en de parallel tussen de wereld van de levenden en doden aanschouwen.

Hieronder kan je de lange gameplay video bekijken van Lords of the Fallen, die op 13 oktober in de schappen ligt.