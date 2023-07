Het Summer Racing Event in GTA Online ziet deze week een vervolg en dat gaat natuurlijk gepaard met extra beloningen. Om precies te zijn krijg je tot drie keer zoveel GTA$ en RP voor de Issi Classic Races, Speciale Vehicle Races en Open Wheel Races.

Hetzelfde gaat op voor de LS Car Meet Rep, waarvoor je drie keer zoveel GTA$ krijgt. Deelname aan Street Races en Pursuit Races levert je momenteel drie keer zoveel RP op. Best lucratief dus om aan deel te nemen. Alle andere details van de laatste GTA Online update hieronder.

Dubbele GTA$ en RP voor Junk Energy Time Trials

De Dark Manor Racing Suit kun je tot en met 2 augustus verdienen door 1 keer te winnen in een Open Wheel Race, een Hotring Circuit Race en een LS Street Race van Rockstar.

Voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S:

Premium Test Ride: Principe Deveste Eight

De HSW Time Trial van deze week vindt plaats tussen Pacific Bluffs en Mount Gordo

Deze week in de showroom van Simeons Premium Deluxe Motorsport: De Pfister Growler met de zeldzame Kisama Graffiti-livery, Dinka RT3000, Pegassi Monroe, Progen PR4 en Benefactor BR8

Uitgestald in de showroom van Luxury Autos: De Maibatsu MonstroCiti en Vysser Neo

Te winnen in de LS Car Meet: Win drie dagen op rij een LS Car Meet-race om de Ocelot Ardent te verdienen

LS Car Meet Test Rides: De Benefactor Streiter, Progen GP1 en Coil Raiden

Lucky Wheel-hoofdprijs: De Dinka Jester Classic

Als je wat goedkoper uit wilt zijn wat betreft voertuigen, wapens en additionele zaken, dan is er veel om van te profiteren. De verschillende afgeprijsde zaken hebben we op een rijtje gezet, maar ook moet je weten dat de Eclipse Blvd Garage deze week met 30% korting verkrijgbaar is.

Voertuigen

Mammoth Avenger Thruster – 30% korting

Maibatsu MonstroCiti (offroad) – 25% korting

Progen GP1 (supercar) – 30% korting

Progen PR4 (open-wheel) – 30% korting

Progen Emerus (supercar) – 30% korting

Vysser Neo (sportwagen) – 40% korting

Gun Van aanbod en kortingen

Machete – 50% korting

Tactical SMG – 50% korting

Advanced Rifle – 50% korting

Heavy Pistol – 50% korting

Marksman Rifle – 50% korting

Gun Van aanbod en kortingen (GTA+)

Military Rifle – 30% korting

Knife – 30% korting

Machine Pistol – 30% korting

Grenades – 30% korting

Tear Gas – 30% korting

Sticky Bombs – 30% korting

Armor – 30% korting

Flink wat kortingen dus deze week om van te profiteren, alsook natuurlijk activiteiten om aan mee te doen.