Sinds Origins staat de Assassin’s Creed franchise synoniem aan een immens grote wereld grote wereld met verschrikkelijk veel content. Met Mirage belooft Ubisoft weer wat meer terug te gaan naar de roots van de franchise. Het lijkt erop dat de speelduur deze verschuiving in ieder geval zal reflecteren; volgens lead producer Fabian Salamon zal je Assassin’s Creed: Mirage namelijk binnen twintig tot dertig uur kunnen uitspelen.

De producer verduidelijkt het verder door de verwachte speelduur in te delen in drie speeltypes. Spelers die zich vooral focussen op het verhaal zullen na ongeveer twintig uur klaar zijn. De gemiddelde speler die afwisselt tussen het verhaal en zijmissies is met zo’n 24 uur klaar, en spelers die alles dat het spel te bieden heeft willen zien zullen na dertig uur het spel kunnen neerleggen.

Assassin’s Creed: Mirage wordt op 12 oktober uitgebracht voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Wanneer je het spel voor PS4/Xbox One koopt, zul je gratis kunnen upgraden naar de PS5/Xbox Series X|S-versie.