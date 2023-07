Zelf kun je, vanaf 18 augustus, letterlijk en figuurlijk aan de slag met de beta van Mortal Kombat 1. Hier kan je wat extra informatie vinden over de beta. In een nieuwe trailer toont NetherRealm Studios een nieuwe speelbare vechter. In die trailer zien we namelijk Geras, die we nog kennen uit Mortal Kombat 11, waar hij voor Kronika werkte, slaat er zeker niet naast.

In de video wordt Geras samen met Sektor getoond, die hem af en toe bijstaat tijdens het gevecht. Mortal Kombat 1 komt op uit 19 september voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Vergeet hieronder ook zeker niet de trailer te bekijken om Geras aan het werk te zien.