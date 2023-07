Ontwikkelaar NetherRealm Studios is de laatste tijd actief bezig met het hypen van Mortal Kombat 1, hun volgende grote game die later dit jaar uitkomt. Zo kregen we laatst meer info mee over het Kombat Pack én we leerden bij dat Mortal Kombat 1 een wel heel bloederige minigame zal hebben. Kan je niet wachten vooraleer je met de game aan de slag kan gaan? Dan is er nu nog goed nieuws voor je.

Op Twitter liet bedenker Ed Boon namelijk weten dat de Mortal Kombat 1 beta in augustus live zal gaan en dit op een wel heel symbolische dag:

August 18th My mother’s birthday.

Tobias’ mother’s birthday.

1995 MK Movie release date.

and now… the #MK1 pre-order beta!

Je krijgt toegang tot de beta (die van 18 tot 21 augustus loopt) door een pre-order te plaatsen. Hierbij worden specifiek PlayStation en Xbox vermeld, maar het is niet duidelijk of er een aparte beta op pc zal komen. De inhoud van de beta is als volgt:

Vechters:

Liu Kang

Sub-Zero

Kenshi

Johnny Cage

Li Mei

Kameo’s:

Kano

Sonya

Jax

Frost

Stages:

The Teahouse

Johnny Cage’s Mansion

Mortal Kombat 1 verschijnt op 19 september.