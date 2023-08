Starfield komt volgende maand eindelijk uit en de game zal speelbaar zijn op zowel de Xbox Series X|S als de pc. Als je één van de Xbox-consoles en een pc hebt, dan hebben we goed nieuws te melden. Hoogstwaarschijnlijk krijg je bij aankoop van Starfield zowel de Xbox- als de pc-versie om te spelen.

Als je op de website van de Xbox Store kijkt, zie je dat Starfield ‘Xbox Play Anywhere’ ondersteunt, zo meldt Exputer. Dit betekent dat als je de game voor de Xbox koopt, je het spel gratis op de pc kunt spelen, en vice versa. Tevens zullen savegames overgezet kunnen worden.

Er is echter nog één klein dingetje. Het Xbox Play Anywhere logo is alleen te zien op de algemene pagina van Starfield. Ga je naar de pagina voor de standaard editie of Premium Edition, dan is deze indicatie opeens verdwenen.

Mogelijk was het de bedoeling dat Bethesda nog officieel bekend zou maken dat hun game Xbox Play Anywhere zou ondersteunen, maar dat dit per ongeluk al op de algemene pagina is gezet. Mocht er iets anders aan de hand zijn, dan laten we jullie dat bij duidelijkheid natuurlijk weten.