Tijdens de afgelopen Xbox Games Showcase werd Persona 3 Reload eindelijk officieel onthuld na maanden van geruchten. We kregen een korte trailer die ons mededeelde dat we begin 2024 deze nieuwe versie van Persona 3 kunnen gaan spelen. Maar in iets meer dan een minuut tijd kregen we in de trailer nog maar weinig te zien.

Atlus heeft daarom op X, het voormalige Twitter, een iets langere versie van dezelfde trailer gepost waarin we wat nieuwe gameplay beelden zien. Indien je niet beschikt over een X-account, hebben we voor het gemak de trailer ook even op YouTube opgezocht en hieronder geplaatst. Persona 3 Reload verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.