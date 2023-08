Via een datamine van de mobile game Pokémon Masters EX is vorige week een aankomende Pokémon Presents-aflevering prijsgegeven. Deze informatie blijkt te kloppen, want het evenement staat gepland voor volgende week.

De informatie die vorige maand naar buiten kwam, gaf aan dat er op 8 augustus 2023 een nieuwe Pokémon Presents zal plaatsvinden. Dit is nu officieel bevestigd door een bericht van Pokémon UK. De livestream zal dus op 8 augustus om 15.00 uur te zien zijn.

De stream zal ongeveer 35 minuten duren. Wat er precies aan bod komt, is niet bekendgemaakt.