Veel pc-gamers vermaken zich uitermate goed met Baldur’s Gate 3. Toch kunnen sommigen het niet laten om stiekem over een uitbreiding te dromen. Volgens Larian Studios zal het heel moeilijk worden om hier gehoor aan te geven.

CEO Swen Vincke kreeg tijdens een interview met PC Gamer de vraag of er een mogelijke uitbreiding voor Baldur’s Gate 3 in het verschiet ligt. Volgens Vincke zal een uitbreiding een zware taak worden. Je zult deze extra content moeten afstemmen op personages van level 12 tot 20. Deze levels zorgen ervoor dat de game heel anders is dan onder level 12. Om dit zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen is erg moeilijk.

“[Level 12-20] adventures require a different way of doing things, in terms of antagonists you’re going to have to deal with, which require a lot of development to do them properly. Which would make this much more than an expansion in terms of development effort. A lot of D&D adventures are sub-level 12 for precisely that reason. So it sounds like neat, easy expansion material until you start thinking about it, and it’s not as easy as one would imagine.”