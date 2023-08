Afgelopen oktober riep Sony het PlayStation Stars loyaliteitsprogramma in het leven: een extra dienst waarmee spelers, middels uitdagingen en doelstellingen, allerhande verzamelobjecten kunnen verdienen, maar ook punten die ze kunnen gebruiken om tegoed in de PlayStation Store te verkrijgen.

De dienst is tot op heden alleen beschikbaar via de PlayStation Mobile app voor smartphones en tablets, maar het ziet ernaar uit dat dit binnenkort ook naar de PlayStation 5 komt. TwistedVoxel merkte namelijk op dat er een aparte PlayStation Stars-sectie is toegevoegd aan de privacy instellingen van de console. Zo kunnen gebruikers onder meer instellen wie je display case mogen bekijken.

Daarbij wordt het loyaliteitsprogramma sinds kort ook genoemd in de PlayStation Store. Sony heeft zelf nog niks onthuld over de uitrol van deze feature, maar dat lijkt na dit nieuws slechts een kwestie van tijd.