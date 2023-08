De charmante middeleeuws aandoende sidescroller Trine is eind deze maand alweer aan zijn vijfde deel toe, dat voor de gelegenheid de ondertitel ‘A Clockwork Conspiracy’ opgeplakt kreeg. Met de releasedatum aan de horizon wordt het tijd om opnieuw kennis te maken met de drie helden, die al sinds het begin van de reeks het mooie weer maken.

Twee weken geleden passeerde de ridder Pontius reeds de revue en nu is het de beurt aan Zoya. De dievegge is zoals we gewend zijn het sluwste lid van het trio, dat met haar grappling hook en boog het verschil moet zien te maken. Het derde personage, Amadeus de tovenaar, blijft voorlopig nog even in nevelen gehuld. Enjoy!